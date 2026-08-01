В Рязани более 30 улиц остались без электричества

В 09:41 отключилось электричество на следующих улицах: Молодцова; Фридриха Энгельса; Карла Маркса; Магистральная; Станкозаводская; Прижелезнодорожная; Медицинская; Бронная; Дачная; Октябрьская; Дорожная (Канищево); Интернациональная; Ленпоселок (Канищево); Новая (Канищево); Советская (Канищево); Дачная (Канищево); Озерный проезд (Семчино); Луговая (Канищево); Советская (Канищево); Хрюкина (Канищево); Колхозная (Семчино); Свободы (Семчино); Семчин Лоск; 1 Мая (Канищево); Вишнёвый переулок (Канищево); Сенной переулок (Канищево); Советская; Советская (Канищево); Школьная (Семчино); 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Озерный переулок; Трехреченская.

В Рязани более 30 улиц остались без электричества. Об этом сообщили в РГРЭС.

В 09:41 1 августа из-за технологического нарушения отключилось электричество на следующих улицах:

Молодцова;

Фридриха Энгельса;

Карла Маркса;

Магистральная;

Станкозаводская;

Прижелезнодорожная;

Медицинская;

Бронная;

Дачная;

Октябрьская;

Дорожная (Канищево);

Интернациональная;

Ленпоселок (Канищево);

Новая (Канищево);

Советская (Канищево);

Дачная (Канищево);

Озерный проезд (Семчино);

Луговая (Канищево);

Советская (Канищево);

Хрюкина (Канищево);

Колхозная (Семчино);

Свободы (Семчино);

Семчин Лоск;

1 Мая (Канищево);

Вишнёвый переулок (Канищево);

Сенной переулок (Канищево);

Советская;

Советская (Канищево);

Школьная (Семчино);

2-й, 3-й, 4-й, 5-й Озерный переулок;

Трехреченская.

Аварийные бригады работают над восстановлением подачи электричества. В РГРЭС не уточнили, когда свет включат.