В Рязани более 30 улиц остались без электричества
В 09:41 отключилось электричество на следующих улицах: Молодцова; Фридриха Энгельса; Карла Маркса; Магистральная; Станкозаводская; Прижелезнодорожная; Медицинская; Бронная; Дачная; Октябрьская; Дорожная (Канищево); Интернациональная; Ленпоселок (Канищево); Новая (Канищево); Советская (Канищево); Дачная (Канищево); Озерный проезд (Семчино); Луговая (Канищево); Советская (Канищево); Хрюкина (Канищево); Колхозная (Семчино); Свободы (Семчино); Семчин Лоск; 1 Мая (Канищево); Вишнёвый переулок (Канищево); Сенной переулок (Канищево); Советская; Советская (Канищево); Школьная (Семчино); 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Озерный переулок; Трехреченская.
В Рязани более 30 улиц остались без электричества. Об этом сообщили в РГРЭС.
В 09:41 1 августа из-за технологического нарушения отключилось электричество на следующих улицах:
- Молодцова;
- Фридриха Энгельса;
- Карла Маркса;
- Магистральная;
- Станкозаводская;
- Прижелезнодорожная;
- Медицинская;
- Бронная;
- Дачная;
- Октябрьская;
- Дорожная (Канищево);
- Интернациональная;
- Ленпоселок (Канищево);
- Новая (Канищево);
- Советская (Канищево);
- Дачная (Канищево);
- Озерный проезд (Семчино);
- Луговая (Канищево);
- Советская (Канищево);
- Хрюкина (Канищево);
- Колхозная (Семчино);
- Свободы (Семчино);
- Семчин Лоск;
- 1 Мая (Канищево);
- Вишнёвый переулок (Канищево);
- Сенной переулок (Канищево);
- Советская;
- Советская (Канищево);
- Школьная (Семчино);
- 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Озерный переулок;
- Трехреченская.
Аварийные бригады работают над восстановлением подачи электричества. В РГРЭС не уточнили, когда свет включат.