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В Рязани более 30 улиц остались без электричества
В 09:41 отключилось электричество на следующих улицах: Молодцова; Фридриха Энгельса; Карла Маркса; Магистральная; Станкозаводская; Прижелезнодорожная; Медицинская; Бронная; Дачная; Октябрьская; Дорожная (Канищево); Интернациональная; Ленпоселок (Канищево); Новая (Канищево); Советская (Канищево); Дачная (Канищево); Озерный проезд (Семчино); Луговая (Канищево); Советская (Канищево); Хрюкина (Канищево); Колхозная (Семчино); Свободы (Семчино); Семчин Лоск; 1 Мая (Канищево); Вишнёвый переулок (Канищево); Сенной переулок (Канищево); Советская; Советская (Канищево); Школьная (Семчино); 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Озерный переулок; Трехреченская.

В Рязани более 30 улиц остались без электричества. Об этом сообщили в РГРЭС.

В 09:41 1 августа из-за технологического нарушения отключилось электричество на следующих улицах:

  • Молодцова;
  • Фридриха Энгельса;
  • Карла Маркса;
  • Магистральная;
  • Станкозаводская;
  • Прижелезнодорожная;
  • Медицинская;
  • Бронная;
  • Дачная;
  • Октябрьская;
  • Дорожная (Канищево);
  • Интернациональная;
  • Ленпоселок (Канищево);
  • Новая (Канищево);
  • Советская (Канищево);
  • Дачная (Канищево);
  • Озерный проезд (Семчино);
  • Луговая (Канищево);
  • Советская (Канищево);
  • Хрюкина (Канищево);
  • Колхозная (Семчино);
  • Свободы (Семчино);
  • Семчин Лоск;
  • 1 Мая (Канищево);
  • Вишнёвый переулок (Канищево);
  • Сенной переулок (Канищево);
  • Советская;
  • Советская (Канищево);
  • Школьная (Семчино);
  • 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Озерный переулок;
  • Трехреченская.

Аварийные бригады работают над восстановлением подачи электричества. В РГРЭС не уточнили, когда свет включат.