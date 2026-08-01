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Рязанец угрожал ножом бывшей жене из-за ее отказа возобновить отношения
По предварительной информации полицейских, 33-летняя женщина несколько лет назад вступила в брак с 49-летним местным жителем. Недавно мужчина начал выпивать, из-за чего женщина оформила развод. Отмечается, что злоумышленнику не нравилась эта ситуация, он пытался вернуть бывшую жену. В день происшествия нетрезвый мужчина пришел в магазин, где женщина работала продавщицей. Житель снова потребовал, чтобы она вернулась к нему. Бывшая жена ответила отказом. Злоумышленник достал нож и пригрозил убийством, если она не изменит свое решение. Женщина убежала и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы.

В Михайлове мужчина угрожал ножом бывшей жене из-за ее отказа возобновить отношения. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительной информации полицейских, 33-летняя женщина несколько лет назад вступила в брак с 49-летним местным жителем. Недавно мужчина начал выпивать, из-за чего женщина оформила развод.

Отмечается, что злоумышленнику не нравилась эта ситуация, он пытался вернуть бывшую жену. В день происшествия нетрезвый мужчина пришел в магазин, где женщина работала продавщицей. Житель снова потребовал, чтобы она вернулась к нему.

Бывшая жена ответила отказом. Злоумышленник достал нож и пригрозил убийством, если она не изменит свое решение. Женщина убежала и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы.