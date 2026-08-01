Рязанцы попросили откликнуться очевидцев ДТП на улице Новосёлов

Отмечается, что авария случилась 30 июля, примерно в 10.30, у дома № 42 на улице Новосёлов. Столкнулись «Лада Ларгус» и ВАЗ-2113. Всех, кто стал очевидцем ДТП, автор поста попросил написать ему в личные сообщения по ссылке.