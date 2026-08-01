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Рязанцам рассказали о главных астрономических событиях в августе
Отмечается, что рязанцы смогут наблюдать следующие астрономические явления: 2 августа — Меркурий на утреннем небе до восхода Солнца; 4 августа — Луну вблизи Сатурна; 6 августа — Луну в фазе последней четверти; 7 августа (утро) — Луну вблизи Плеяд; 9 августа (утро) — Луну вблизи Марса; 11 августа (после полуночи) — Луну вблизи Поллукса; 11 августа (утро) — Луну вблизи Меркурия; 12 августа в 20:38 — новолуние; 12-13 августа — максимум действия метеорного потока Персеиды; 15 августа — Венеру на вечернем небе; 15 августа 15:00 — Меркурий (-1,3m) пройдет в полградуса севернее Юпитера (-1,8m); 16 августа (вечер) — Луну вблизи Венеры; 20 августа 05:47 — Луну в фазе первой четверти; 28 августа — полнолуние; 31 августа — окончание активности метеорного потока Персеиды; 31 августа (ночь) — Луну вблизи Сатурна.

Рязанцам рассказали о главных астрономических событиях в августе. Об этом сообщили в группе «Меридиан 39. Астрономия в Рязани» в «ВК».

Отмечается, что рязанцы смогут наблюдать следующие астрономические явления:

  • 2 августа — Меркурий на утреннем небе до восхода Солнца;
  • 4 августа — Луну вблизи Сатурна;
  • 6 августа — Луну в фазе последней четверти;
  • 7 августа (утро) — Луну вблизи Плеяд;
  • 9 августа (утро) — Луну вблизи Марса;
  • 11 августа (после полуночи) — Луну вблизи Поллукса;
  • 11 августа (утро) — Луну вблизи Меркурия;
  • 12 августа в 20:38 — новолуние;
  • 12-13 августа — максимум действия метеорного потока Персеиды;
  • 15 августа — Венеру на вечернем небе;
  • 15 августа 15:00 — Меркурий (-1,3m) пройдет в полградуса севернее Юпитера (-1,8m);
  • 16 августа (вечер) — Луну вблизи Венеры;
  • 20 августа 05:47 — Луну в фазе первой четверти;
  • 28 августа — полнолуние;
  • 31 августа — окончание активности метеорного потока Персеиды;
  • 31 августа (ночь) — Луну вблизи Сатурна.