Рязанцам рассказали о главных астрономических событиях в августе

Отмечается, что рязанцы смогут наблюдать следующие астрономические явления: 2 августа — Меркурий на утреннем небе до восхода Солнца; 4 августа — Луну вблизи Сатурна; 6 августа — Луну в фазе последней четверти; 7 августа (утро) — Луну вблизи Плеяд; 9 августа (утро) — Луну вблизи Марса; 11 августа (после полуночи) — Луну вблизи Поллукса; 11 августа (утро) — Луну вблизи Меркурия; 12 августа в 20:38 — новолуние; 12-13 августа — максимум действия метеорного потока Персеиды; 15 августа — Венеру на вечернем небе; 15 августа 15:00 — Меркурий (-1,3m) пройдет в полградуса севернее Юпитера (-1,8m); 16 августа (вечер) — Луну вблизи Венеры; 20 августа 05:47 — Луну в фазе первой четверти; 28 августа — полнолуние; 31 августа — окончание активности метеорного потока Персеиды; 31 августа (ночь) — Луну вблизи Сатурна.