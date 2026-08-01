Опубликован прогноз погоды на 2 августа в Рязанской области

В области будет небольшая облачность. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируют западной четверти, до 4-9 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +12…+17°С. Днем местами ожидается жара. Столбики термометров покажут отметки +26…+31°С. Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение об аномальной жаре.