На онлайн-карте появилась отметка о новой заправке под Рязанью

На «Яндекс Картах» появилась отметка о новой заправке сети «Лукойл» под Рязанью. Согласно данным сервиса, планируется, что АЗС расположится перед мостом через Оку в сторону Солотчи. Официальных комментариев пока не поступало.