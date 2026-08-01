На онлайн-карте появилась отметка о новой заправке под Рязанью
На «Яндекс Картах» появилась отметка о новой заправке сети «Лукойл» под Рязанью. Согласно данным сервиса, планируется, что АЗС расположится перед мостом через Оку в сторону Солотчи. Официальных комментариев пока не поступало.
На «Яндекс Картах» появилась отметка о новой заправке сети «Лукойл» под Рязанью.
Согласно данным сервиса, планируется, что АЗС расположится перед мостом через Оку в сторону Солотчи.
Официальных комментариев пока не поступало.