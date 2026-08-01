Еще два населенных пункта в зоне СВО взяты под контроль армии России

Подразделения группировки российских войск «Восток» освободили населенный пункт Любицкое в Запорожской области. Бойцы «Запада» установили контроль над населенным пунктом Ольговка в Харьковской области. По данным оборонного ведомства, Украина потеряла на двух направлениях более 575 военнослужащих. Кроме того, за сутки средства ПВО перехватили 15 управляемых авиационных бомб и 743 беспилотника самолетного типа.

Еще два населенных пункта в зоне СВО взяты под контроль армии России. Об этом 1 августа сообщили в Минобороны.

Подразделения группировки российских войск «Восток» освободили населенный пункт Любицкое в Запорожской области.

Бойцы «Запада» установили контроль над населенным пунктом Ольговка в Харьковской области.

По данным оборонного ведомства, Украина потеряла на двух направлениях более 575 военнослужащих.

Кроме того, за сутки средства ПВО перехватили 15 управляемых авиационных бомб и 743 беспилотника самолетного типа.