Bloomberg: миру грозит рост цен на продовольствие из-за конфликтов и непогоды

По данным агентства, Россия и Украина обеспечивают более четверти мировой торговли пшеницей, две трети экспорта подсолнечного масла и десятую часть экспорта кукурузы. Однако, как уточнили в публикации, поставки через Черное море затруднены. Указано, что ситуация усугубляется из‑за экстремальной жары, засухи и лесных пожаров в Европе — это грозит крупнейшим за десятилетия падением объемов производства зерновых культур. Помимо этого, как сообщили в агентстве, на ситуацию влияет военная операция США и Израиля против Ирана: она привела к росту цен на топливо и удобрения.

Миру может грозить рост цен на продовольствие из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом сообщило 1 августа ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, Россия и Украина обеспечивают более четверти мировой торговли пшеницей, две трети экспорта подсолнечного масла и десятую часть экспорта кукурузы. Однако, как уточнили в публикации, поставки через Черное море затруднены.

Указано, что ситуация усугубляется из‑за экстремальной жары, засухи и лесных пожаров в Европе — это грозит крупнейшим за десятилетия падением объемов производства зерновых культур.

Помимо этого, как сообщили в агентстве, на ситуацию влияет военная операция США и Израиля против Ирана: она привела к росту цен на топливо и удобрения.

Еще один негативный фактор для мирового рынка — климатическое явление Эль‑Ниньо, которое сопровождается аномальным ростом температуры поверхностных вод в Тихом океане. По сведениям Bloomberg, это может негативно повлиять на основных производителей и экспортеров риса.