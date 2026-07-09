В Кремле прокомментировали заявление Трампа об ударах вглубь России

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Белый дом «заблуждается», если считает, что атаки по российской инфраструктуре могут приблизить мирное урегулирование. По словам представителя Кремля, удары ВСУ вглубь РФ приведут лишь к расширению буферной зоны, которую создают российские бойцы. Песков подчеркнул, что дальнейшая эскалация и нагнетание напряженности не будут способствовать мирному урегулированию конфликта. Напомним, 8 июля Дональд Трамп назвал удары ВСУ по НПЗ в России эскалацией, ведущей к концу конфликта.

В Кремле прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа об ударах вглубь России. Об этом 9 июля сообщает URA.RU.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Белый дом «заблуждается», если считает, что атаки по российской инфраструктуре могут приблизить мирное урегулирование.

По словам представителя Кремля, удары ВСУ вглубь РФ приведут лишь к расширению буферной зоны, которую создают российские бойцы. Песков подчеркнул, что дальнейшая эскалация и нагнетание напряженности не будут способствовать мирному урегулированию конфликта.

Напомним, 8 июля Дональд Трамп назвал удары ВСУ по НПЗ в России эскалацией, ведущей к концу конфликта.