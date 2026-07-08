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Трамп назвал удары ВСУ по НПЗ в России эскалацией, ведущей к концу конфликта
На саммите НАТО в Анкаре состоялась встреча Трампа с Владимиром Зеленским. На вопрос журналиста об ударах ВСУ по российским НПЗ глава Белого дома ответил, что это «эскалация, но она может помочь закончить [конфликт]". Помимо этого, Трамп заявил, что в среду, 8 июля, позвонит президенту России Владимиру Путину. Также он отметил, что лидер РФ и Владимир Зеленский хотят завершить конфликт. «[У России] были некоторые условия для завершения конфликта. Эти условия, я думаю, меняются и становится лучше», — указал Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что удары по российским НПЗ — это «эскалация, но она может помочь закончить» конфликт. Его слова 8 июля передали в Telegram-канале «Осторожно, новости».

На саммите НАТО в Анкаре состоялась встреча Трампа с Владимиром Зеленским. На вопрос журналиста об ударах ВСУ по российским НПЗ глава Белого дома ответил, что это «эскалация, но она может помочь закончить [конфликт]".

Помимо этого, Трамп заявил, что в среду, 8 июля, позвонит президенту России Владимиру Путину. Также он отметил, что лидер РФ и Зеленский хотят завершить конфликт.

«[У России] были некоторые условия для завершения конфликта. Эти условия, я думаю, меняются и становится лучше», — указал Трамп.

Президент США добавил, что в конце концов Путин и Зеленский встретятся. Но он не знает, где произойдет эта встреча.

При этом глава киевского режима снова отказался ехать в Москву и заявил, что не знает, «какие условия сейчас у Путина для завершения конфликта, они изменяются».

Ранее в Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского.