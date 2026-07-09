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В Госдуме раскритиковали предложение о штрафах за измены
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что уголовное наказание за домашнее насилие может ударить по институту семьи. По ее словам, ужесточение наказания за побои способно привести к росту числа разводов. Ранее в России предложили внести поправки в Семейный кодекс, которые вводят штрафы за супружеские измены.

В Госдуме раскритиковали предложение о штрафах за измены. Об этом пишет ТАСС.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что уголовное наказание за домашнее насилие может ударить по институту семьи.

По ее словам, ужесточение наказания за побои способно привести к росту числа разводов.

Ранее в России предложили внести поправки в Семейный кодекс, которые вводят штрафы за супружеские измены.