В России предложили ввести штрафы за измены

В Госдуме хотят внести поправки в Семейный кодекс. Авторы инициативы предлагают прописывать в брачных договорах санкции за измену или абьюз. В договорах предлагают прописывать: что будет считаться изменой, как это всё доказать, санкции за измену. Также в брачных договорах предложили прописать санкции за домашние насилие.

В России предложили ввести штрафы за измены. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, в Госдуме хотят внести поправки в Семейный кодекс. Авторы инициативы предлагают прописывать в брачных договорах санкции за измену или абьюз.

В договорах предлагают прописывать: что будет считаться изменой, как это всё доказать, санкции за измену. Также в брачных договорах предложили прописать санкции за домашние насилие.