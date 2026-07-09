В ГД предложили позволить гражданам делиться с полицией геопозицией

Депутаты фракции «Новые люди» предложили внедрить сервис, который позволит россиянам добровольно делиться своей геолокацией с полицией в случае опасности. Предполагается, что функция «Безопасный маршрут» может появиться в приложениях «Госуслуги», «МВД России» и в цифровом контуре системы-112. Пользователь сможет включить режим безопасности, указать конечную точку маршрута и примерное время прибытия или выбрать один из готовых сценариев — например, «иду домой», «еду в такси», «нахожусь в опасной ситуации» или «нужна помощь».

Депутаты фракции «Новые люди» предложили внедрить сервис, который позволит россиянам добровольно делиться своей геолокацией с полицией в случае опасности. Об этом пишет ТАСС.

Предполагается, что функция «Безопасный маршрут» может появиться в приложениях «Госуслуги», «МВД России» и в цифровом контуре системы-112.

Пользователь сможет включить режим безопасности, указать конечную точку маршрута и примерное время прибытия или выбрать один из готовых сценариев — например, «иду домой», «еду в такси», «нахожусь в опасной ситуации» или «нужна помощь».

Если человек нажмет тревожную кнопку или не подтвердит завершение маршрута, информация может быть передана оператору системы-112 или в дежурную часть полиции для оценки ситуации и оказания помощи.