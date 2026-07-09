Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
25°
Птн, 10
28°
Сбт, 11
23°
ЦБ USD 76.4 0.27 09/07
ЦБ EUR 87.35 0.45 09/07
Нал. USD 78.52 / 78.75 09/07 14:20
Нал. EUR 92.31 / 91.85 09/07 14:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
Вчера 15:04
646
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
1 714
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
2 102
Премиальные китайские автомобили: почему Hongqi выбирают ценители стат...
Восприятие роскоши в автомобильном мире стремительно тр...
1 июля 14:29
3 136
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В ГД предложили позволить гражданам делиться с полицией геопозицией
Депутаты фракции «Новые люди» предложили внедрить сервис, который позволит россиянам добровольно делиться своей геолокацией с полицией в случае опасности. Предполагается, что функция «Безопасный маршрут» может появиться в приложениях «Госуслуги», «МВД России» и в цифровом контуре системы-112. Пользователь сможет включить режим безопасности, указать конечную точку маршрута и примерное время прибытия или выбрать один из готовых сценариев — например, «иду домой», «еду в такси», «нахожусь в опасной ситуации» или «нужна помощь».

Депутаты фракции «Новые люди» предложили внедрить сервис, который позволит россиянам добровольно делиться своей геолокацией с полицией в случае опасности. Об этом пишет ТАСС.

Предполагается, что функция «Безопасный маршрут» может появиться в приложениях «Госуслуги», «МВД России» и в цифровом контуре системы-112.

Пользователь сможет включить режим безопасности, указать конечную точку маршрута и примерное время прибытия или выбрать один из готовых сценариев — например, «иду домой», «еду в такси», «нахожусь в опасной ситуации» или «нужна помощь».

Если человек нажмет тревожную кнопку или не подтвердит завершение маршрута, информация может быть передана оператору системы-112 или в дежурную часть полиции для оценки ситуации и оказания помощи.