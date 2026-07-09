Средний возраст рязанцев, вступающих в первый брак, увеличился

Средний возраст рязанцев, вступающих в первый брак, увеличился. Об этом сообщила начальник главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина в эфире ГТРК «Ока». Средний возраст вступающих в первый брак невест составляет — 26 лет, а женихов — 28,5 лет. «Становятся старше, взрослее, мудрее. Может быть, это связано с тем, что более осознанно подходят к выбору будущего супруга или супруги», — отметила Елена Сорокина.

Средний возраст рязанцев, вступающих в первый брак, увеличился. Об этом сообщила начальник главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина в эфире ГТРК «Ока».

Средний возраст вступающих в первый брак невест составляет — 26 лет, а женихов — 28,5 лет.

«Становятся старше, взрослее, мудрее. Может быть, это связано с тем, что более осознанно подходят к выбору будущего супруга или супруги», — отметила Елена Сорокина.

В сюжете уточнили, что особой популярностью у молодоженов пользуются зеркальные даты. Начальник рязанского ЗАГСа объявила, что запись на 07.07.2027 уже открыта. По ее словам, почти все места на данное число уже заняты.

Напомним, в День семьи, любви и верности на Рязанской ВДНХ одновременно поженились 22 пары. Молодоженами стали жители разных муниципальных образований в возрасте от 18 до 50 лет.

Фото: ГТРК «Ока».