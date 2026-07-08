На Рязанской ВДНХ одновременно поженились 22 пары

Молодоженами стали жители разных муниципальных образований в возрасте от 18 до 50 лет: врачи, педагоги, инженеры, военные, в том числе участник СВО, полицейские, сотрудники МЧС, Росгвардии и РЖД, предприятий Рязанской области, студенты. Во время торжественной регистрации рязанцы исполнили первый танец.

На Рязанской ВДНХ в День семьи, любви и верности одновременно поженились 22 пары. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе облправительства.

Молодоженами стали жители разных муниципальных образований в возрасте от 18 до 50 лет: врачи, педагоги, инженеры, военные, в том числе участник СВО, полицейские, сотрудники МЧС, Росгвардии и РЖД, предприятий Рязанской области, студенты.

Во время торжественной регистрации они исполнили первый свадебный танец.