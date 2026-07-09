Скончалась британская певица Бонни Тайлер

Бонни Тайлер ушла из жизни в возрасте 75 лет. Указано, что она с мая находилась в больнице в Португалии после экстренной операции на кишечнике. Отмечается, что певицу вводили в искусственную кому для ускорения выздоровления. Из-за болезни даты летнего тура переносили. Ранее, по данным «РГ», сообщалось, что певица вышла из комы, но была в плохом состоянии в отделении интенсивной терапии. При этом врачи говорили, что выздоровление шло медленно.

Скончалась британская певица Бонни Тайлер. Об этом сообщила «РГ» со ссылкой на BBC.

Бонни Тайлер ушла из жизни в возрасте 75 лет. Указано, что она с мая находилась в больнице в Португалии после экстренной операции на кишечнике. Отмечается, что певицу вводили в искусственную кому для ускорения выздоровления.

Из-за болезни даты летнего тура переносили.

Ранее, по данным «РГ», сообщалось, что певица вышла из комы, но была в плохом состоянии в отделении интенсивной терапии. При этом врачи говорили, что выздоровление шло медленно.

В публикации напомнили, что Бонни Тайлер несколько раз номинировалась на премии «Грэмми» и Brit Awards. Певица известна благодаря хитам Total Eclipse of the Heart, It’s a Heartache и Holding Out for a Hero.

При этом последняя песня, вышедшая в 1984 году, поначалу не добилась успеха в хит‑парадах, но со временем стала культовой — ее активно использовали в кино и на телевидении. Сейчас трек переживает новую волну популярности: он часто звучит в коротких роликах на YouTube и TikTok.

Фото: скриншот из видео, опубликованного на официальном YouTube-канале Бонни Тайлер/Vevo.