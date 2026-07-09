Опубликован прогноз погоды на 10 июля в Рязанской области

В области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируют туман. Ветер будет юго-восточный, восточный, 4-9 м/с. Днем местами ожидаются порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит 13…18°С, днем — 27…32°С.