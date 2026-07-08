Рязанцам рассказали о погоде до конца июля

Долгосрочный прогноз независимого метеоролога Виталия Стальнова опубликовали в группе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в «ВК». Отмечается, что июль ожидается крайне нестабильным по температурному режиму — это станет следствием напряжённой борьбы и постоянных столкновений воздушных потоков из высоких и низких широт. Согласно прогнозу, погода будет носить преимущественно циклонический характер: ожидаются осадки, в том числе грозы, без устойчивых антициклонов. При этом средний температурный фон месяца прогнозируется на уровне многолетних значений.

Рязанцам рассказали о погоде до конца июля. Долгосрочный прогноз независимого метеоролога Виталия Стальнова опубликовали в группе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в «ВК».

Отмечается, что июль ожидается крайне нестабильным по температурному режиму — это станет следствием напряжённой борьбы и постоянных столкновений воздушных потоков из высоких и низких широт.

Согласно прогнозу, погода будет носить преимущественно циклонический характер: ожидаются осадки, в том числе грозы, без устойчивых антициклонов.

При этом средний температурный фон месяца прогнозируется на уровне многолетних значений. Такой баланс будет достигаться за счёт высокочастотных колебаний температуры: периоды дневной прохлады (+20…+23°C) через 1-2 дня будут сменяться жарой (+29…+32°C), а ещё через сутки — очередным похолоданием. Такие перепады сохранятся до конца месяца.

Наиболее длительный прохладный период, по расчётам Стальнова, придётся на середину первой декады июля (он уже завершается), а пик жары ожидается на рубеже второй и третьей декад.