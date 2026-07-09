Bloomberg: на производство ракет для Patriot Украине потребуются годы

Уточняется, что сложность производства будет зависеть в том числе от типа ракет. Ракета-перехватчик PAC-3, которая стоит около пяти миллионов долларов и может сбивать баллистические ракеты, производится сейчас только в США и Японии. По данным Bloomberg, цепочки поставок для производства уже перегружены, а открытие новой линии потребует специального оборудования и обучения, что увеличит время реализации проекта.

На производство ракет для ЗРК Patriot Украине потребуются годы. Об этом 9 июля сообщает РБК со ссылкой на агентство Bloomberg.

Уточняется, что сложность производства будет зависеть в том числе от типа ракет. Ракета-перехватчик PAC-3, которая стоит около пяти миллионов долларов и может сбивать баллистические ракеты, производится сейчас только в США и Японии.

По данным Bloomberg, цепочки поставок для производства уже перегружены, а открытие новой линии потребует специального оборудования и обучения. В публикации отметили, что это увеличит время реализации проекта.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США планируют дать Украине лицензию на выпуск ракет для Patriot.