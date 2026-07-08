«Ведомости»: вузы пересмотрят форматы проведения ВКР

Российские вузы не планируют массово отказываться от выпускных квалификационных работ (ВКР) из-за развития искусственного интеллекта. Об этом сообщили «Ведомостям» представители университетов. Вместо отмены дипломных работ вузы намерены расширять форматы итоговой аттестации. Студентам могут предложить защиту стартапов, научных статей, творческих и общественных проектов, портфолио или прохождение демонстрационных экзаменов.

Российские вузы не планируют массово отказываться от выпускных квалификационных работ (ВКР) из-за развития искусственного интеллекта. Об этом сообщили «Ведомостям» представители университетов.

Вместо отмены дипломных работ вузы намерены расширять форматы итоговой аттестации. Студентам могут предложить защиту стартапов, научных статей, творческих и общественных проектов, портфолио или прохождение демонстрационных экзаменов.

Первым вузом, отказавшимся от ВКР по одному из направлений подготовки, стал Сочинский филиал РУДН. С 1 июля он заменил дипломные работы на бакалавриате по направлению «Юриспруденция» другим форматом итоговой оценки.

При этом в РАНХиГС, ВШЭ, МГТУ имени Баумана, Томском политехническом университете и других вузах подчеркнули, что полностью отказываться от дипломных работ не планируют. По мнению представителей университетов, искусственный интеллект должен использоваться как вспомогательный инструмент, а ответственность за итоговый результат остается за студентом.