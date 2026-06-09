В России предложили отменить дипломы и курсовые из-за нейросетей
По словам замсекретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба, российским вузам пора отказаться от привычной практики написания выпускных и курсовых работ, заменив их альтернативными формами аттестации. Он заявил, что сейчас студенты используют искусственный интеллект для написания текстов, а преподаватели с помощью ИИ их проверяют. Замсекретаря предлагает внедрить форматы, которые невозможно списать: стартапы, устные экзамены, онлайн-тесты. Кроме того, Гриб предложил ввести для выпускников бакалавриата единый минимальный итоговый экзамен по принципу ЕГЭ, который бы объективно фиксировал базовый уровень знаний.
В России предложили отменить дипломы и курсовые из-за нейросетей. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам замсекретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба, российским вузам пора отказаться от привычной практики написания выпускных и курсовых работ, заменив их альтернативными формами аттестации. Он заявил, что сейчас студенты используют искусственный интеллект для написания текстов, а преподаватели с помощью ИИ их проверяют.
Замсекретаря предлагает внедрить форматы, которые невозможно списать: стартапы, устные экзамены, онлайн-тесты.
Кроме того, Гриб предложил ввести для выпускников бакалавриата единый минимальный итоговый экзамен по принципу ЕГЭ, который бы объективно фиксировал базовый уровень знаний.