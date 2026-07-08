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В Рязани мастера маникюра осудят за мошенничество с соцвыплатами
Полицейские получили сведения, что в 2023 году 33-летняя рязанка направила на рассмотрение документы, чтобы получить социальную выплату на развитие бизнеса. Женщина занизила доход в четыре раза: в результате семью, состоящую из нее и дочери, отнесли к категории малоимущих. Учреждение социальной защиты Рязанской области выплатило субсидию в размере 350 тысяч рублей. На злоумышленницу завели уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат), по которой грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или до шести лет тюрьмы.

В Рязани мастера маникюра осудят за мошенничество с соцвыплатами. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Полицейские получили сведения, что в 2023 году 33-летняя рязанка направила на рассмотрение документы, чтобы получить социальную выплату на развитие бизнеса. Женщина занизила доход в четыре раза: в результате семью, состоящую из нее и дочери, отнесли к категории малоимущих.

Учреждение социальной защиты Рязанской области выплатило субсидию в размере 350 тысяч рублей.

На злоумышленницу завели уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат), по которой грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или до шести лет тюрьмы.

Следствием установлено, что рязанка в 2023 году и ранее работала мастером маникюра. Клиентская база у нее была обширная. Оплату за маникюр и педикюр женщина нередко получала наличными и рассчитывала, что эти средства пройдут «мимо кассы», и доходы окажутся минимальными. Субсидия потрачена на личные нужды.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд.

Ранее стало известно, что в областном центре на 27-летнего мастера маникюра завели уголовное дело. Следствие считает, что девушка обманула государство и скрыла свой доход для получения выплат по соцконтракту на 350 тысяч рублей. Ирина В. не согласна с уголовным делом. О своей ситуации она рассказала РЗН. инфо.