В Рязани 27-летнего мастера ногтевого сервиса судят за якобы скрытый доход

В Рязани передано в суд уголовное дело в отношении 27-летней рязанки, следствие считает, что она обманула государство и скрыла свой доход для получения выплат по соцконтракту на 350 тысяч рублей. Ирина В. не согласна со своим уголовным делом и о своей ситуации рассказала РЗН. инфо. Мастер ногтевого сервиса обвиняется по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Рязанка предоставила все необходимые справки и бизнес-план через МФЦ. Комиссия проверила документы и одобрила выделение 350 тысяч рублей на бизнес.

В Рязани передано в суд уголовное дело в отношении 27-летней рязанки, следствие считает, что она обманула государство и скрыла свой доход для получения выплат по соцконтракту на 350 тысяч рублей. Ирина В. не согласна со своим уголовным делом и о своей ситуации рассказала РЗН. инфо.

Мастер ногтевого сервиса обвиняется по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Предпринимательница вину не признает. В 2023 году она обратилась в соцзащиту, чтобы узнать об условиях социального контракта, который положен малоимущим гражданам. Рязанка предоставила все необходимые справки и бизнес-план через МФЦ. Комиссия проверила документы и одобрила выделение 350 тысяч рублей на бизнес.

Деньги с соцконтракта девушка потратила на аренду помещения, униформу, расходные материалы и оборудование: пилки, фрезы, безворсовые салфетки, кусачки для кутикул, гель-лак, гели для наращивания ногтей и другую косметику для маникюра и педикюра. Обо всех покупках Ирина отчитывалась, как того требовали обязательства соцконтракта, все соответствующие чеки приобщены к материалам дела, отметила девушка. Свою деятельность рязанка ведет до сих пор.

Весной 2026 года к предпринимательнице пришли оперативники. Рязанка утверждает, что сотрудники изначально записались к ней в салон под видом клиентов. Во время визита они изъяли телефон и несколько часов допрашивали девушку о финансовых поступлениях. Ирина отметила, что ей не дали связаться с родственниками или адвокатом. Сейчас рязанка находится под подпиской о невыезде.

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, следствие считает, что в период с марта по май 2023 года Ирина намеренно скрыла дополнительные доходы. В материалах дела фигурируют переводы от клиентов на сумму 700, 900, 1050, 1600 рублей. По данным финансовой экспертизы, всего на карту и наличными девушка получила около 225 тысяч рублей за три месяца. Также следствие учло поступление из АО «Тинькофф Банк» на сумму 13 тысяч 645 рублей. По словам рязанки, траты на расходники и аренду помещения в течение этих месяцев в экспертизе не учли.

«Дело доходит до абсурда. Они учли даже переводы от моих родственников. Про мнению следствия, я должна была сообщить об этих переводах. Но меня никто об этом в соцзащите не спросил, их все устраивало», — отметила девушка.

Следователи полагают, что из-за этих доходов среднедушевой доход семьи превысил установленный в Рязанской области прожиточный минимум для трудоспособного населения (13 тысяч 945 рублей), что лишило ее статуса малоимущей.

В ходе следствия были опрошены клиенты мастера ногтевого сервиса. В материалах дела есть сведения, что рязанка передавала помощь участникам СВО, которые проходят лечение в медицинских учреждениях Рязани. Клиенты охарактеризовали девушку как порядочного, доброго и отзывчивого человека. Ирина отметила, что под уголовное преследование попали и другие девушки из Рязани, открывавшие бизнес при поддержке государства.

О подобных делах в других регионах ранее писали в «Базе». Самозанятые и ИП массово становятся фигурантами уголовных дел о мошенничестве. По данным «Базы», одна из подозреваемых оказалась под следствием за превышение лимита дохода всего на 52 рубля.

Мастера бьюти-индустрии и владельцы небольших заведений из разных регионов рассказывали, что после получения господдержки для малоимущих они запускали свое дело и исправно отчитывались перед соцзащитой. Однако в январе и феврале 2026 года к ним начали приходить сотрудники ОБЭП с обвинениями в хищении бюджетных средств. Причиной визита силовиков якобы стали переводы на банковские карты, сделанные за несколько месяцев до оформления социальных выплат. Следствие считает эти поступления скрытым доходом, который мог повлиять на статус малоимущего. По предварительным оценкам, фигурантами таких дел уже стали десятки россиян.