В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 8 июля

Минобороны России опубликовало сводку о ходе специальной военной операции по состоянию на 8 июля. В ночь на 8 июля Вооруженные силы России нанесли удар по объектам ВПК в Киеве. В Минобороны заявили, что удар стал ответом на атаки Украины по гражданским объектам на территории России. По данным ведомства, средствами ПВО за сутки были сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 903 беспилотника самолетного типа.

Минобороны России опубликовало сводку о ходе специальной военной операции по состоянию на 8 июля.

В ночь на 8 июля Вооруженные силы России нанесли удар по объектам ВПК в Киеве. В Минобороны заявили, что удар стал ответом на атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

Также в ведомстве сообщили, что подразделения российских группировок войск продолжили наступательные действия на различных направлениях и нанесли удары по живой силе и технике ВСУ.

По данным ведомства, средствами ПВО за сутки были сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 903 беспилотника самолетного типа.