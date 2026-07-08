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ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК на Украине
Минобороны России сообщило, что в ночь на 8 июля Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. По данным ведомства, удар был нанесен «в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России». В результате удара были поражены промышленное предприятие компании «САМСУНГ-УКРАИНА», а также цех по сборке беспилотников большой и средней дальности.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 8 июля Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве.

По данным ведомства, удар был нанесен «в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России».

В результате удара были поражены промышленное предприятие компании «САМСУНГ-УКРАИНА», где, по версии ведомства, производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также цех по сборке беспилотников большой и средней дальности.