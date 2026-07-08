В Кремле прокомментировали восстановление статуса Олимпийского комитета России

В Кремле положительно оценили решение исполкома Международного олимпийского комитета о восстановлении статуса Олимпийского комитета России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это важный шаг на пути возвращения законных прав России в международном спортивном движении. «Очень важно, чтобы все спортсмены РФ получили возможность выступать на крупных международных соревнованиях», — отметил Песков.

В Кремле положительно оценили решение исполкома Международного олимпийского комитета о восстановлении статуса Олимпийского комитета России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, это важный шаг на пути возвращения законных прав России в международном спортивном движении.

«Очень важно, чтобы все спортсмены РФ получили возможность выступать на крупных международных соревнованиях», — отметил Песков.

Кроме того, представитель Кремля прокомментировал ситуацию с атаками на энергетическую инфраструктуру. Он заявил, что Москва неоднократно обращала внимание Турции на попытки Киева атаковать объекты, связанные с поставками российского газа, а удары беспилотников по танкерам назвал проявлением террористической деятельности в отношении международной энергетической инфраструктуры.

Также Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию, а размещение ядерного оружия в странах Балтии, по его словам, не повысит их безопасность и приведет к ответным мерам со стороны России.