В Кремле прокомментировали восстановление статуса Олимпийского комитета России

В Кремле положительно оценили решение исполкома Международного олимпийского комитета о восстановлении статуса Олимпийского комитета России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, это важный шаг на пути возвращения законных прав России в международном спортивном движении.
«Очень важно, чтобы все спортсмены РФ получили возможность выступать на крупных международных соревнованиях», — отметил Песков.
Кроме того, представитель Кремля прокомментировал ситуацию с атаками на энергетическую инфраструктуру. Он заявил, что Москва неоднократно обращала внимание Турции на попытки Киева атаковать объекты, связанные с поставками российского газа, а удары беспилотников по танкерам назвал проявлением террористической деятельности в отношении международной энергетической инфраструктуры.
Также Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию, а размещение ядерного оружия в странах Балтии, по его словам, не повысит их безопасность и приведет к ответным мерам со стороны России.