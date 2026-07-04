В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского

Песков прокомментировал предложение Владимира Зеленского встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Константиновке в ДНР. Как указал Песков, если таким образом глава киевского режима выражает готовность приехать в Россию, то Кремль это приветствует. Он напомнил, что Путин говорил о готовности принять в Москве, и отметил, что столицей России является Москва, а не Константиновка. Представитель Кремля уточнил, что Зеленский может приехать в столицу, «как только будет готов принять важные ответственные решения».

Пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире радио «КП» назвал условие для встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом стало известно 4 июля.

Представитель Кремля прокомментировал предложение Зеленского встретиться с Путиным в Константиновке в Донецкой Народной Республике.

Как указал Песков, если таким образом глава киевского режима выражает готовность приехать в РФ, то это приветствуется. Он напомнил, что Путин заявлял о готовности принять в Москве, и отметил, что столицей России является Москва, а не Константиновка.

Представитель Кремля уточнил, что глава киевского режима может приехать в столицу, «как только будет готов принять важные ответственные решения».

Напомним, о взятии города стало известно 3 июля. Россия предложила Украине прекратить обстрел Константиновки 6 июля для передачи тел погибших солдат ВСУ.