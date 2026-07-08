Трамп допустил, что власти Ирана могут попытаться его убить

По мнению главы Белого дома, он первый в списке людей, «которых Иран хочет убить». При этом Трамп заявил, что эта опасность его «не волнует». Как указал президент США, он сфокусирован на том, чтобы выполнять свою работу, вне зависимости от рисков.

Американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции в Анкаре допустил, что власти Ирана могут попытаться его убить. Об этом 8 июля сообщил «Интерфакс».

По мнению главы Белого дома, он первый в списке людей, «которых Иран хочет убить».

При этом Трамп заявил, что эта опасность его «не волнует». Как указал президент США, он сфокусирован на том, чтобы выполнять свою работу, вне зависимости от рисков.

Ранее на пресс-конференции в Анкаре Трамп назвал удары ВСУ по НПЗ в России эскалацией, ведущей к концу конфликта.