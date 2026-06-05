Bloomberg: наращивание Россией производства ракет вызвало напряжение у Украины

Украина испытывает напряжение в связи с наращиванием Россией производства баллистических ракет и улучшением их характеристик, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, передает ТАСС. В условиях растущей угрозы президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался к союзникам с просьбой о предоставлении дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, однако пока не добился успеха в этом вопросе.

Украина испытывает напряжение в связи с наращиванием Россией производства баллистических ракет и улучшением их характеристик, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, передает ТАСС.

В условиях растущей угрозы президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался к союзникам с просьбой о предоставлении дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, однако пока не добился успеха в этом вопросе.