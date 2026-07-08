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Путин поддержал идею создать сеть мини-НПЗ в стране
С соответствующей инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Он предложил создать сеть малых НПЗ из-за угрозы ударов по крупным предприятиям. По мнению Осипова, это поможет увеличить предложение на внутреннем рынке топлива. Владимир Путин поддержал идею. «Будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы: чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», — указал Путин. Глава государства призвал привлекать к работе в этой сфере малый и средний бизнес.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поддержал идею создать сеть мини-НПЗ в стране. Об этом 8 июля сообщил «Ъ».

С соответствующей инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Он предложил создать сеть малых НПЗ в стране из-за угрозы ударов по крупным предприятиям. Осипов выразил мнение, что это поможет увеличить предложение на внутреннем топливном рынке.

Президент поддержал идею.

«Будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы: чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», — указал Путин.

Глава государства призвал привлекать к работе в этой сфере малый и средний бизнес.

Ранее Путин сообщил, что трудности с топливом в России — временные, они в том числе связаны с желанием противника сорвать отпускной сезон с стране.