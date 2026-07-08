Павел Малков ответил на слухи про уход с поста губернатора

«Я тоже видел эту информацию в Telegram-каналах. Им надо ограниченно доверять. Сейчас идет предвыборная кампания, так что прочитать еще можно будет разное. Авторам таких сообщений отвечу: „не дождутся“. У меня есть задачи, поставленные президентом России. Я работаю по его поручениям. Сейчас нет никаких оснований полагать, что я почему-то вдруг должен покинуть Рязанскую область», — сказал глава региона. Павел Малков добавил, что ему нравится работать в Рязанской области. «Надеюсь, что проработаю в регионе долго, чтобы реализовать все намеченные планы», — заключил губернатор.

Губернатор Павел Малков ответил на слухи про уход с поста. Об этом он сообщил 8 июля на торжественном мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и верности, на Рязанской ВДНХ, передал ИД «Пресса».

"Я тоже видел эту информацию в Telegram-каналах. Им надо ограниченно доверять. Сейчас идет предвыборная кампания, так что прочитать еще можно будет разное. Авторам таких сообщений отвечу: «не дождутся». У меня есть задачи, поставленные президентом России. Я работаю по его поручениям. Сейчас нет никаких оснований полагать, что я почему-то вдруг должен покинуть Рязанскую область", — сказал глава региона.

Павел Малков добавил, что ему нравится работать в Рязанской области.

«Надеюсь, что проработаю в регионе долго, чтобы реализовать все намеченные планы», — заключил губернатор.

Ранее в соцсетях появилась информация, что Павел Малков может перейти на работу в федеральный центр. Говорилось, что назначение якобы состоится после сентябрьских выборов.