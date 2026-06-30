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В сети появились слухи, что Павел Малков может покинуть пост губернатора Рязанской области
По данным СМИ, губернатор Павел Малков может перейти на работу в федеральный центр. По некоторым данным, назначение может состояться после сентябрьских выборов. Отмечается, что информация появилась после выступления губернатора на стратегической сессии правительства России под председательством Михаила Мишустина, где Малков представил успешный опыт области в реализации проекта по повышению производительности труда и предложения в этой сфере комиссии Госсовета «Эффективная и конкурентная экономика», которую он возглавляет.

В сети появились слухи, что Павел Малков может покинуть пост губернатора Рязанской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязинформбюро».

По данным СМИ, губернатор Павел Малков может перейти на работу в федеральный центр. По некоторым данным, назначение может состояться после сентябрьских выборов.

Отмечается, что информация появилась после выступления губернатора на стратегической сессии правительства России под председательством Михаила Мишустина, где Малков представил успешный опыт области в реализации проекта по повышению производительности труда и предложения в этой сфере комиссии Госсовета «Эффективная и конкурентная экономика», которую он возглавляет.