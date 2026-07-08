Кассационный суд оставил без изменения приговор избившим подростка в Пронске

Согласно карточке дела, приговор Пронского районного суда и апелляционное определение Рязанского областного суда не изменены. Суд не удовлетворил кассационную жалобу. В документе отмечается, что заместитель прокурор не согласился с назначенным наказанием, которое «не отвечает принципам справедливости». По его мнению, Рязанский областной суд не признал отягчающим обстоятельством состояние алкогольного опьянения и совершение преступления в отношении несовершеннолетнего. Заместитель прокурора также не согласился, что Евгения Виштака не лишили права заниматься педагогической деятельностью.

Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу по делу об избиении подростка в Пронске бизнесменом Михаилом Калабуховым и педагогом Евгением Виштаком. Соответствующая информация содержится в картотеке.

Согласно карточке дела, приговор Пронского районного суда и апелляционное определение Рязанского областного суда не изменены. Суд не удовлетворил кассационную жалобу.

В документе отмечается, что заместитель прокурор не согласился с назначенным наказанием, которое «не отвечает принципам справедливости». По его мнению, Рязанский областной суд не признал отягчающим обстоятельством состояние алкогольного опьянения и совершение преступления в отношении несовершеннолетнего. Заместитель прокурора также не согласился, что Евгения Виштака не лишили права заниматься педагогической деятельностью.

Адвокат потерпевшего Михаила Ерушкина также не согласился с решениями судов и просил заново рассмотреть уголовное дело.

Кассационный суд проверил законность приговора и не нашел оснований для его отмены. Согласно определению, показания потерпевшего и свидетелей о том, что Калабухов и Виштак забрали велосипед с места происшествия, основаны на предположениях. Сами подростки этого не видели.

Осужденные утверждали, что не похищали велосипед подростка. Их показания подтвердили данные с камер видеонаблюдения. Запись указывает на то, что в кузове автомобиля, похожего на машину Калабухова, не было никакого груза.

Напомним, избиение произошло в августе 2022 года. Михаил Ерушкин проводил каникулы в Пронске. В один из вечеров из салона проезжающей машины вышел мужчина и начал мочиться на асфальт на глазах у детей. Подросток сделал мужчине замечание, после чего его избили.

Позже Ерушкин опроверг эту информацию и рассказал другую версию. По его словам, Калабухов сказал, что украдет велосипед подростка. Потерпевший после этих слов возмутился. Калабухов начал бить его по лицу и душить, а Виштак наносил удары по спине и затылку.

Михаила Калабухова и Евгения Виштака признали виновными по статье 213 части 2 (хулиганство). Бизнесмену назначили 2,5 года условно, а педагогу-психологу — 2 года условно. Суд обязал взыскать с них 200 тысяч рублей в пользу потерпевшей стороны.

Подробнее о деле можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.