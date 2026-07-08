Для жителей Рязанской области выпустили экстренное метеопредупреждение

Согласно прогнозам, в дневные часы 9-10 июля на территории Рязанской области местами ожидается жара +30, +32°С. Ранее сообщалось, что 9 июля в Рязанской области ожидаются кратковременные дожди и грозы.