В Рязанскую область вернется жара

В четверг, 9 июля, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +13, +18°С, днем местами ожидается жара до +25, +30°С.