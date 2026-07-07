X5 возобновила продажу продукции Великолукского мясокомбината

Компания X5, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», возобновила продажу продукции Великолукского мясокомбината после собственной проверки. Об этом сообщает РИА Новости. Накануне появилась информация о том, что Роспотребнадзор якобы обнаружил микробную трансглютаминазу в нескольких продуктах производителя. В X5 заявили, что не получали от Роспотребнадзора официальных уведомлений в отношении продукции Великолукского мясокомбината.