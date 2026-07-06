В «Пятерочке», «Перекрестке» и «Чижике» перестали продавать продукцию Великолукского мясокомбината

Торговая сеть Х5 временно приостановила продажи продукции Великолукского мясокомбината до получения результатов лабораторных исследований. По информации Telegram-канала «Shot проверка», Роспотребнадзор обнаружил микробную трансглютаминазу в продукции Великолукского мясокомбината. Под подозрение попали «Сосиски молочные ГОСТ», а также свиные и говяжьи сардельки.