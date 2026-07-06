Жители Рязанской области поделились кадрами прошедшего днем града

Жители Скопина поделились кадрами прошедшего днем града. Об этом сообщили в соцсетях. Очевидцы отметили, что ледяные крупицы густо усыпали газоны и приусадебные участки, однако размер градин оказался сравнительно небольшим. «Такое природное явление все равно может нанести вред посадкам и будущему урожаю местных дачников», — пишут скопинцы. Напомним, что ранее региональное МЧС предупреждало рязанцев о надвигающейся непогоде, сильных ливнях и возможном граде в течение всего дня 6 июля.