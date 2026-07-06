Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о непогоде

Согласно прогнозу, утром и днем 6 июля на территории Рязанской области местами сохранятся ливневые дожди, грозы. В отдельных районах прогнозируют град. Также ожидается усиление западного ветра порывами до 15 м/с.