Два превышения вредных веществ в воздухе зафиксировали в Рязани за неделю
Первое превышение зафиксировали 2 июля на улице Телевизионная. Передвижная лаборатория зафиксировала превышения ПДК озона. Максимальный уровень его концентрации в атмосферном воздухе составил 1,27 ПДКмр. 3 июля в районе Дашково-Песочня выявлены превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации в атмосферном воздухе составил 2,05 ПДКмр. Результаты замеров направили в межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, региональные управление Роспотребнадзора и администрацию.
Два превышения вредных веществ в воздухе зафиксировали в Рязани за неделю. Об этом сообщает региональное минприроды.
Первое превышение зафиксировали 2 июля на улице Телевизионная. Передвижная лаборатория зафиксировала превышения ПДК озона. Максимальный уровень его концентрации в атмосферном воздухе составил 1,27 ПДКмр.
3 июля в районе Дашково-Песочня выявлены превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации в атмосферном воздухе составил 2,05 ПДКмр.
Результаты замеров направили в межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, региональные управление Роспотребнадзора и администрацию.