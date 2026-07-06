Два превышения вредных веществ в воздухе зафиксировали в Рязани за неделю

Первое превышение зафиксировали 2 июля на улице Телевизионная. Передвижная лаборатория зафиксировала превышения ПДК озона. Максимальный уровень его концентрации в атмосферном воздухе составил 1,27 ПДКмр. 3 июля в районе Дашково-Песочня выявлены превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации в атмосферном воздухе составил 2,05 ПДКмр. Результаты замеров направили в межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, региональные управление Роспотребнадзора и администрацию.

Два превышения вредных веществ в воздухе зафиксировали в Рязани за неделю. Об этом сообщает региональное минприроды.

Первое превышение зафиксировали 2 июля на улице Телевизионная. Передвижная лаборатория зафиксировала превышения ПДК озона. Максимальный уровень его концентрации в атмосферном воздухе составил 1,27 ПДКмр.

3 июля в районе Дашково-Песочня выявлены превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации в атмосферном воздухе составил 2,05 ПДКмр.

Результаты замеров направили в межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, региональные управление Роспотребнадзора и администрацию.