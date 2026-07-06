Россиянам разрешат использовать иностранную почту для входа в старые аккаунты

Россияне смогут и дальше входить в аккаунты с помощью иностранной электронной почты, если использовали ее при регистрации ранее. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, пишет RT. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для владельцев российских сайтов за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы и иностранную электронную почту. При этом, как пояснил Боярский, новые правила не затронут уже существующие учетные записи. Ограничения касаются способов авторизации, которые сайты будут использовать в дальнейшем.

Россияне смогут и дальше входить в аккаунты с помощью иностранной электронной почты, если использовали ее при регистрации ранее. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, пишет RT.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для владельцев российских сайтов за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы и иностранную электронную почту.

При этом, как пояснил Боярский, новые правила не затронут уже существующие учетные записи. Ограничения касаются способов авторизации, которые сайты будут использовать в дальнейшем.

Сейчас законодательство предусматривает, что авторизация на российских интернет-ресурсах должна осуществляться, в частности, с помощью российского номера телефона, портала «Госуслуги» или Единой биометрической системы.

За нарушение требований гражданам грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — от 500 до 700 тысяч рублей.