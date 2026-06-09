В Госдуме приняли проект о штрафах до 700 тысяч за авторизацию через зарубежные сервисы

Депутаты Госдумы приняли законопроект о штрафах до 700 тысяч рублей для владельцев российских сайтов за авторизацию через зарубежные сервисы. Также вводятся штрафы за нарушения при использовании рекомендательных технологий и за несоблюдение правил взаимодействия операторов связи с правоохранительными органами. Штрафы за данные нарушения составят от 10 до 20 тыс. рублей для граждан, от 30 до 50 тыс. рублей — для должностных лиц, от 500 до 700 тыс. рублей — для юрлиц.