МЧС выпустило еще одно метеопредупреждение для рязанцев

В течение суток 4 июля на территории Рязанской области местами сохранятся кратковременные дожди, местами ливни, грозы. В отдельных районах выпадет град. При грозе ожидается усиление ветра порывами 14-19 м/с. Непогода сохранится ночью и утром 5 июля.