Вандалы, повредившие арт-объект в Рязанской области, публично извинились
Отмечается, что нарушители, сломавшие трость у арт-объекта Хлестакова и Городничего на Третьем луче, установлены. «Благодаря камерам видеонаблюдения и оперативной работе сотрудников правоохранительных органов злоумышленники выявлены. Напомню, что эти бронзовые фигуры не просто украшение, а наша общая память о великом фильме Гайдая и выдающихся актерах Анатолии Папанове и Сергее Мигицко», — написал Бахилов.
Вандалы, повредившие арт-объект в Касимове, публично извинились. Кадры опубликованы 4 июля в соцсетях главы округа Ивана Бахилова.
Отмечается, что нарушители, сломавшие трость у арт-объекта Хлестакова и Городничего на Третьем луче, установлены.
«Благодаря камерам видеонаблюдения и оперативной работе сотрудников правоохранительных органов злоумышленники выявлены.
Напомню, что эти бронзовые фигуры не просто украшение, а наша общая память о великом фильме Гайдая и выдающихся актерах Анатолии Папанове и Сергее Мигицко», — написал Бахилов.
Фото и видео: Telegram-канал Ивана Бахилова.