Вандалы, повредившие арт-объект в Рязанской области, публично извинились

Отмечается, что нарушители, сломавшие трость у арт-объекта Хлестакова и Городничего на Третьем луче, установлены. «Благодаря камерам видеонаблюдения и оперативной работе сотрудников правоохранительных органов злоумышленники выявлены. Напомню, что эти бронзовые фигуры не просто украшение, а наша общая память о великом фильме Гайдая и выдающихся актерах Анатолии Папанове и Сергее Мигицко», — написал Бахилов.