В Рязанской области вандалы повредили установленный в прошлом году арт-объект

Отмечается, что группа молодых людей сломала трость у арт-объекта Хлестакова и Городничего в Касимове. «Мы установили эти скульптуры в память о съемках фильма „Инкогнито из Петербурга“ Леонида Гайдая, которые проходили в Касимове в 1977 году. Бронзовые фигуры — дань уважения великой комедии и актерам, Анатолию Папанову и Сергею Мигицко. Каждый арт-объект весит около трех центнеров, их создавали с особым вниманием к деталям», — написал Бахилов. Он призвал жителей и гостей не портить имущество.

В Касимове вандалы повредили установленный в прошлом году арт-объект. Об этом 4 июля сообщил глава округа Иван Бахилов в своих соцсетях.

Отмечается, что группа молодых людей сломала трость у арт-объекта Хлестакова и Городничего.

«Мы установили эти скульптуры в память о съемках фильма „Инкогнито из Петербурга“ Леонида Гайдая, которые проходили в Касимове в 1977 году.

Бронзовые фигуры — дань уважения великой комедии и актерам, Анатолию Папанову и Сергею Мигицко. Каждый арт-объект весит около трех центнеров, их создавали с особым вниманием к деталям», — написал Бахилов.

Он призвал жителей и гостей города не портить имущество.

Видео доступно по ссылке.

Напомним, скульптуру установили в марте 2025 года.

Фото: Telegram-канал Ивана Бахилова.