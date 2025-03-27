В Касимове установили новые арт-объекты
Отмечается, что появились фигуры городничего и Хлестакова. Скульптуры изображают героев фильма Гайдая «Инкогнито из Санкт-Петербурга», снимавшегося здесь в 1977 году. Роль Хлестакова исполнил Сергей Мигицко, а городничего — Анатолий Папанов.
В Касимове установили новые арт-объекты. Об этом сообщается в городском паблике «Типичный Касимов».
Отмечается, что появились фигуры городничего и Хлестакова.
Скульптуры изображают героев фильма Гайдая «Инкогнито из Санкт-Петербурга», снимавшегося здесь в 1977 году.
Роль Хлестакова исполнил Сергей Мигицко, а городничего — Анатолий Папанов.