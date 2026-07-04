В Рязанской области на опасном участке трассы произошло ДТП

По словам очевидцев, авария случилась 4 июля между деревней Кельцы и селом Криуша. Судя по кадрам, на повороте столкнулись иномарка и бетономешалка. На месте заметили полицейских. Согласно сервису «Яндекс Карты», на месте образовалась пробка. Данных о пострадавших не поступало. Подробности уточняются. Ранее на трассе между деревней Кельцы и селом Криуша установили новые знаки ограничения скорости до 50 км/ч и камеры.