На опасном участке рязанской трассы заметили новую дорожную камеру

По словам очевидцев, новые знаки ограничения скорости до 50 км/ч и камеру установили на трассе между деревней Кельцы и селом Криуша в Клепиковском районе. Ранее сообщалось, что на участке появилась разметка с маячками.

