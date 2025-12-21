На опасном участке рязанской трассы заметили новую дорожную камеру
По словам очевидцев, новые знаки ограничения скорости до 50 км/ч и камеру установили на трассе между деревней Кельцы и селом Криуша в Клепиковском районе. Ранее сообщалось, что на участке появилась разметка с маячками.
