Россия предложила Украине 6 июля прекратить обстрел Константиновки

Как отметили в Минобороны, в связи с освобождением Константиновки Россия готова провести гуманитарную акцию по передаче тел украинских солдат, погибших в этом населенном пункте. Прекратить обстрел предлагается с 12:00 до 18:00 6 июля. В Минобороны уточнили, что Украина должна проинформировать командование РФ по поводу решения до 12:00 5 июля.

Россия предложила Украине прекратить обстрел Константиновки 6 июля. Об этом сообщили в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, в связи с освобождением Константиновки Россия готова провести гуманитарную акцию по передаче тел украинских солдат, погибших в этом населенном пункте.

Прекратить обстрел предлагается с 12:00 до 18:00 6 июля.

В Минобороны уточнили, что Украина должна проинформировать командование РФ по поводу решения до 12:00 5 июля.

Напомним, 3 июля стало известно, что ВС РФ полностью освободили Константиновку.