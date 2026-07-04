Россия предложила Украине 6 июля прекратить обстрел Константиновки
Как отметили в Минобороны, в связи с освобождением Константиновки Россия готова провести гуманитарную акцию по передаче тел украинских солдат, погибших в этом населенном пункте. Прекратить обстрел предлагается с 12:00 до 18:00 6 июля. В Минобороны уточнили, что Украина должна проинформировать командование РФ по поводу решения до 12:00 5 июля.
Россия предложила Украине прекратить обстрел Константиновки 6 июля. Об этом сообщили в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, в связи с освобождением Константиновки Россия готова провести гуманитарную акцию по передаче тел украинских солдат, погибших в этом населенном пункте.
Прекратить обстрел предлагается с 12:00 до 18:00 6 июля.
В Минобороны уточнили, что Украина должна проинформировать командование РФ по поводу решения до 12:00 5 июля.
Напомним, 3 июля стало известно, что ВС РФ полностью освободили Константиновку.