Украина в ночь на 4 июля попыталась ударить крылатыми ракетами «Фламинго» по РФ

Киевский режим в ночь на 4 июля попытался нанести комбинированный удар по России с применением крылатых ракет большой дальности «Фламинго», реактивных систем залпового огня HIMARS, а также БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. Как отметили в ведомстве, Владимир Зеленский пытался отвлечь внимание украинцев и Запада от последствий удара РФ 2 июля по военным объектам в районе Киева и провала в Константиновке в ДНР. Уточняется, что российские средства ПВО во время отражения удара сбили более 500 воздушных целей, включая 10 ракет «Фламинго», девять реактивных снарядов HIMARS в Белгородской области, а также 494 дрона.

Киевский режим в ночь на 4 июля попытался нанести комбинированный удар по России с применением крылатых ракет большой дальности «Фламинго», реактивных систем залпового огня HIMARS, а также БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Как отметили в ведомстве, Владимир Зеленский пытался отвлечь внимание украинцев и Запада от последствий удара РФ 2 июля по военным объектам в районе Киева и провала в Константиновке в ДНР.

Уточняется, что российские средства ПВО во время отражения удара сбили более 500 воздушных целей, включая 10 ракет «Фламинго», девять реактивных снарядов HIMARS в Белгородской области, а также 494 дрона.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что попытка Зеленского нанести ущерб гражданским объектам получит ответ со стороны ВС России.

Напомним, ночью над Рязанской областью сбили один БПЛА.